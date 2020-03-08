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Общество

Правила выдачи лицензий на оружие изменят в России

В России при выдаче разрешений на пользование оружием планируют полностью перейти на электронный документооборот, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Росгвардии Виктора Золотова.

По его словам, данные, которые поступают от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему. В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юридические лица - продавцы и владельцы.

Виктор Золотов уточнил, что вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку. В Росгвардии планируют перейти на цифровую платформу в течение двух лет.

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