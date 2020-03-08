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Общество

«Двойной» полис ОСАГО стал действовать в России

С 8 марта в России вступил в законную силу новый формат автомобильного полиса ОСАГО. Теперь на его обратной стороне указываются данные о договоре КАСКО, сообщает РИА Новости.

Отныне водителям не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Однако новый «двойной» полис должен включать в себя риски гибели или повреждения машины и франшизу в размере до 20% от страховой суммы.

При этом сроки действия КАСКО и ОСАГО по новым правилам обязательно должны совпадать. Если срок действия ОСАГО истекает, то КАСКО автоматически тоже перестает действовать. При этом второй тип соглашения не носит обязательный характер.

Новый «двойной» полис будет доступен и в электронном, и в бумажном формате. 

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