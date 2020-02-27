Более 7,7 млрд рублей получит Псковская область на реализацию нацпроектов в 2020 году

12:17, 27 февраля 2020, ПАИ

В 2020 году предварительно Псковская область получит 7 млрд 740,5 млн рублей на реализацию нацпроектов. Об этом сообщила начальник регионального управления проектной деятельности администрации региона Ольга Татаринова на 40-ой сессии Псковского областного Собрания в рамках «парламентского часа» 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, на сферу здравоохранения планируется направить 954,84 млн рублей, на образование – 844,14 млн рублей, на демографию – 2 млрд 684,7 млн рублей, на жильё и городскую среду – 191,41 млн рублей, на экологию – 147,12 млн рублей, на безопасные и качественные автомобильные дороги – 2 млрд 403,96 млн рублей, на культуру – 100,67 млн рублей, на малое и среднее предпринимательство – 400,35 млн рублей, на международную кооперацию и экспорт – 8 млн рублей, на цифровую экономику – 5,32 млн рублей.

Ольга Татаринова напомнила, что в 2019 году на реализацию нацпроектов Псковская область получила 6,5 млрд рублей. По её словам, кассовое освоение составило 95%, поэтому есть проекты, переходящие на 2020 год.