Власти Великих Лук поздравили горожанок с 8 марта

13:50, 08 марта 2020, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравили великолучанок с Международным женским днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Градоначальники отметили, что праздник 8 марта традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью и посвящён всем представительницам прекрасной половины человечества, которые делают окружающий мир ярким и многогранным.

Власти Великих Лук подчеркнули, что сегодня женщины добросовестно трудятся в различных ведомствах, на производстве, в научных организациях, системах образования, культуры, спорта, вносят весомый вклад в развитие социальной и экономической сфер России. «Добиваясь высот в профессии, вы успеваете воспитывать детей, создавать комфортную и радушную атмосферу в семьях, при этом сохраняя женственность и душевное тепло», - отметили они.

Отдельно градоначальники выразили слова признательности многодетным матерям и тем, кто воспитывает приёмных детей. «Глубокого уважения достойны и представительницы военного поколения, чей подвиг – вечный пример самоотверженности и любви к Родине», - подчеркнули они.

Николай Козловский и Любовь Романова поблагодарили всех великолучанок за доброту и неравнодушие, активную общественную деятельность и доблестный труд на благо Великих Лук и России. Они также пожелали горожанкам крепкого здоровья и хорошего настроения, большого личного счастья, мира и согласия в семьях. «Пусть каждый ваш день будет наполнен радостными событиями и позитивными эмоциями. Добра вам, успехов и благополучия», - заключили градоначальники.