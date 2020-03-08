Фуру с протухшим мясом не пропустили в Псковскую область

19:07, 08 марта 2020, ПАИ

14,5 тонн замороженных говяжьих отрубов задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукция перевозилась на грузовом автомобиле из Калининградской в Ленинградскую область.

В ходе досмотра было установлено, что помимо заявленного в ветеринарном сертификате мяса в машине были почти 4,7 тонн опасной продукции (175 коробок) неустановленного происхождения, без маркировки, с истекшим сроком годности и признаками, свойственными протухшему мясу.

Также на 12 коробках не было маркировки, а в 7 коробках были продукты с недоброкачественными органолептическими характеристиками. Ещё в двух коробках лежала просроченная продукция, изготовленная в 2017 году в Калининграде. Кроме того, были обнаружены ещё 4 коробки с говядиной, произведенной в Великобритании.

Санкционную говядину уничтожат, а куда деть продукцию из 175 коробок, определят в соответствии с законом.