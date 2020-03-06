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22-летнего грабителя задержали в Пскове

Ночью 8 марта в полицию Пскова поступило сообщение о том, что в магазине по улице Алтаева неизвестный мужчина похитил спиртное, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, на розыск подозреваемого были ориентированы наряды полиции. В результате сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 22-летний пскович.

Часть похищенного изъята. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж» УК РФ. Проводится расследование.

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