62-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Великолукском районе

08:48, 10 марта 2020, ПАИ

В Великолукском районе при пожаре в жилом доме пострадал 62-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

8 марта в 10:11 в деревне Шелково Великолукского района произошел пожар в жилом доме. В результате дом выгорел изнутри по всей площади, а также сгорела кровля. Хозяин дома был доставлен в Великолукскую районную больницу с термическими ожогами кистей рук 1 и 2 степени, пострадавший также получил отравление угарным газом.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.