Ездить быстрее разрешили на четырёх трассах в Псковской области

09:37, 10 марта 2020, ПАИ

На некоторых федеральных трассах увеличен скоростной лимит, в том числе и на четырёх дорогах в Псковской области, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Ездить со скоростью до 110 километров в час можно на 44 участках, общей протяжённостью 121,4 километра. В списке четыре дороги, находящиеся в Псковской области: участок трассы Р23 Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией (303-305-й и 317-319-й километры), М9 «Балтия» (592-593-й и 594-599-й километры), Р56 Великий Новгород – Псков (129-131-й километр), А212 Псков – граница с Эстонией (35-38-й километр).

В 2020 году двигаться со скоростью до 130 километров в час можно на всех платных трассах. А вот на региональных дорогах скорость потока станет ниже.