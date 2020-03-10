0
12:05
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
12:01
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
11:06
Сотрудница секс-шопа о работе: Стереотипы, хиты продаж и встреча с преподавателями
10:04
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
18:06
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
15:04
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Еще новости
Общество

Ездить быстрее разрешили на четырёх трассах в Псковской области

На некоторых федеральных трассах увеличен скоростной лимит, в том числе и на четырёх дорогах в Псковской области, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Ездить со скоростью до 110 километров в час можно на 44 участках, общей протяжённостью 121,4 километра. В списке четыре дороги, находящиеся в Псковской области: участок трассы Р23 Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией (303-305-й и 317-319-й километры), М9 «Балтия» (592-593-й и 594-599-й километры), Р56 Великий Новгород – Псков (129-131-й километр), А212 Псков – граница с Эстонией (35-38-й километр).

В 2020 году двигаться со скоростью до 130 километров в час можно на всех платных трассах. А вот на региональных дорогах скорость потока станет ниже.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
10 марта 2020
Полевую археологическую школу организуют летом на поселении викингов в Псковской области
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
10 марта 2020
Шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в Псковской области с 13 по 25 марта
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
10 марта 2020
Тур по новостройкам состоится в Пскове 14 марта
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
09 марта 2020
«Веснянки» и заклички приглашают спеть посетителей Пушкинского заповедника в марте
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
09 марта 2020
До пятницы псковичей ожидает тёплая и дождливая погода
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
09 марта 2020
Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей покажут на телеканале ТНТ
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета
09 марта 2020
Псковская швейная фабрика «Славянка» шьёт одежду для крупного испанского бренда масс-маркета 1

Идет загрузка...