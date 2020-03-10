В Гдове подрядчика заставят переделать подключение дома к сетям водоснабжения и канализации

10:38, 10 марта 2020, ПАИ

Жители дома №49 на улице Карла Маркса в Гдове в обращении на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловались на большое скопление воды в подвале в связи с подключением здания к водоснабжению и центральной канализации из-за чего, по их словам, грунт из-под дома «вымывается». Как заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации глава Гдовского района Юрий Павлов, наличие воды в подвале дома связано с некачественно выполненными работами предприятием ЖКХ. По его словам, этой весной, как только установится благоприятная погода, специалисты предприятия устранят все допущенные нарушения.

Жильцы дома рассказали, что еще в 2018 году по договору с организацией ЖКХ специалисты провели работы, но сделали их не в полном объеме и некачественно, что привело к обрушению плиты и «дальнейшему вымыванию грунта».

Юрий Павлов заверил, что грунт из-под дома не вымывается, вода скапливается в выгребных ямах в подвале, оставшихся после подключения здания к центральной канализации. Глава района подтвердил, что специалисты предприятия ЖКХ выполнили работы некачественно и нарушения при подключении к системе водоснабжения действительно были.

«В принципе, если весна будет ранняя, можно и в апреле даже провести работы. Я выходил туда неоднократно, и зимой там действительно не уходит вода, они подвели к центральной канализации неверно. Будем делать в любом случае, предприятие пусть отвечает за свою выполненную работу», - заключил Юрий Павлов.