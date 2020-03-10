Котлеты с хвостом животного нашли на прилавках в Пскове

11:14, 10 марта 2020, ПАИ

Котлеты с хвостом животного нашли покупатели в одном из магазинов в Пскове. Об этом рассказала псковичка в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такие сочные котлетки. С крысиным хвостиком. Продают в «Пятёрке». Конечно, «Пятерка» ни при чём, это производитель», — написала девушка.

По ее словам, покрытый шерстью фрагмент части животного был извлечен из продукции «Котлеты сочные белорусские». В комментариях к посту девушки подписчики сообщества выразили сомнение, что хвост принадлежит грызуну, поскольку у крысы он не покрыт шерстью.

«Скорее всего, котик пострадал», — подытожил один из авторов.

Внимательные псковичи заметили, что производят указанные котлеты не в Белоруссии.