0
17:11
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
17:19
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
17:36
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
22:36
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
18:54
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Еще новости
Политика

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат законопроект о поправках в Конституцию

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» в Государственной думе поддержат законопроект о поправках в Конституцию России во втором чтении, пишет ТАСС.

Об этом сообщили заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов и первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

10 марта Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституции. Кроме этого, в нижней палате парламента пройдет совещание, которое посвятят процедуре принятия документа уже в третьем чтении в среду.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет выходным днем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы Омбудсмены будут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию России Дмитрий Медведев: Поправки в Конституцию укрепляют суверенитет России Владимир Путин отметил роль волонтёров в разъяснении поправок к Конституции Елена Полонская: России нужна обновленная Конституция «Не может быть бюллетень целой книгой»: Технически немыслимым назвала Памфилова голосование по каждой поправке в Конституцию ВЦИОМ: Большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию Псковское региональное отделение Союза женщин России выступает за традиционную семью в Конституции Логотип и слоган голосования по Конституции представят 11 марта Профильный комитет Госдумы одобрил проект о поправках в Конституцию России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
08 марта 2020
Названо количество женщин, зарегистрировавшихся на конкурс «Лидеры России. Политика»
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
06 марта 2020
Игорь Сопов выступил на II Общероссийском электоральном медиафоруме
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
05 марта 2020
Председатель и специалисты Избирательной комиссии Псковской области принимают участие в Общероссийском электоральном медиафоруме
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
04 марта 2020
Михаил Ведерников занял 16 строчку в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
03 марта 2020
Дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса разработают в Псковской области
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020

Идет загрузка...