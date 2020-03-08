Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержат законопроект о поправках в Конституцию

11:50, 10 марта 2020, ПАИ

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» в Государственной думе поддержат законопроект о поправках в Конституцию России во втором чтении, пишет ТАСС.

Об этом сообщили заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов и первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

10 марта Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституции. Кроме этого, в нижней палате парламента пройдет совещание, которое посвятят процедуре принятия документа уже в третьем чтении в среду.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет выходным днем.