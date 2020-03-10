В Пскове организуют бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады»

16:09, 10 марта 2020, ПАИ

13 марта в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова организуют бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады». Также в библиотеке состоится встреча с режиссёром и автором сценария картины Максимом Якубсоном. Об этом Псковскому агентству информации в библиотеке.

После показа каждый зритель получит в подарок диск с фильмом от продюсера Виктора Наумова.

Кинолента «Архитектура блокады» рассказывает о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны по спасению памятников архитектуры. Среди участников фильма – жители и защитники блокадного города, их потомки и современные исследователи тогдашних событий.

Благодаря уникальной хронике, рисункам и фотографиям, свидетельствам очевидцев и работе историков, а также фрагментам из спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник» Яны Туминой и публикатору блокадных дневников Наталии Соколовской фильм воздаёт должное тем, кто жертвуя собой сохранил для потомков великий город.

«Документальное кино - это всегда история о людях», - отметил режиссер Максим Якубсон. Герои этого фильма - Николай Баранов, архитектор с 1938 по 1950-й год, вплоть до «Ленинградского дела» главный архитектор Ленинграда, Николай Белехов, архитектор и реставратор, который в годы войны возглавлял ГИОП, архитектор Яков Рубанчик, оставивший серию рисунков блокадного города.

В фильме раскрываются малоизвестные факты. Например, как руководители города собирались снести Александровскую колонну на Дворцовой площади, чтобы разместить там аэродром.

В маскировке Ленинграда принимали участие 300 архитекторов, среди которых был и пскович Юрий Спегальский. Старший научный сотрудник исторического отдела Псково-Изборского музея-заповедника Анна Радченко расскажет участникам встречи, как Юрий Спегальский жил и работал в блокадном Ленинграде.