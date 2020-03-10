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Общество

Михаил Ведерников пообещал оказывать содействие новому руководству Псковской таможни

Фото pskov.ru

Перспективы развития Псковской таможни обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с новым руководителем ведомства Сергеем Дьячковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Мы очень рады приветствовать вас на Псковской земле. Уверен, что получится наладить конструктивный диалог и организовать продуктивную работу на всех направлениях деятельности», — сказал Михаил Ведерников, добавив, что администрация области намерена оказывать содействие в решении актуальных вопросов Псковской таможни.

Сергей Дьячков сообщил, что сейчас внимательно знакомится с работой Псковской таможни. «Будем продолжать плодотворное межведомственное взаимодействие по всем направлениям деятельности», — сказал он.

Стороны обсудили функционирование таможенных постов на российско-эстонской и российско-латвийской границах, предстоящее реформирование ведомства, введение в деятельность электронных сервисов, а также работу таможенников на площадке особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе.

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