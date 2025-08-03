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Общество

Приметы на Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать в этот день

Память преподобного Онуфрия Печерского чествуют православные христиане сегодня, 3 августа. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

Кроме того, на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведённые для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.

Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.

В день Онуфрия категорически запрещено без надобности разговаривать и купаться в водоёмах. Считалось, что вода уже грязная и опасная на всякие хвори. Также люди боялись, как бы их не утянул водяной.

В этот день обращали внимание на приметы:

  • если случатся сильные росы, будет плохой урожай льна;
  • поранивший себя в этот день будет долго мучиться. Чтобы этого избежать, глядя на царапину или рану, необходимо было сказать: «Стой, свернись и усмирись, кровь в моей ране, как стоял Иисус Христос на Иордане»;
  • коли ночь на третье августа выдалась холодной и свежей, зима будет морозной и ранней;
  • грозовые дожди на Онуфрия говорят о том, что осень будет затяжной и очень сырой;
  • коли на Молчаливого Онуфрия сороки громко кричат, то зима выдастся тёплой;
  • если в третий день августа по низинам слетается туман, погода будет тёплой;
  • коли в этот день светлячков хорошо видно, то осень будет ранней;
  • если на Онуфрия мелкие рыбёшки все на поверхности воды плескаются, то дни ещё продержатся солнечными и тёплыми;
  • если к этому дню в лесу много желудей, следующий год будет урожайным;
  • коли в третий день августа домашние гуси пытаются улететь, то в скорый срок начнёт холодать;
  • сырая и тёплая погода в этот день говорит о том, что в лесу будет много грибов.
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