Приметы на Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать в этот день

10:20, 03 августа 2025, ПАИ

Память преподобного Онуфрия Печерского чествуют православные христиане сегодня, 3 августа. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, сообщает портал calend.ru.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

Кроме того, на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведённые для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.

Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.

В день Онуфрия категорически запрещено без надобности разговаривать и купаться в водоёмах. Считалось, что вода уже грязная и опасная на всякие хвори. Также люди боялись, как бы их не утянул водяной.

В этот день обращали внимание на приметы: