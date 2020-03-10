Организацию вывоза мусора с территории частного сектора обсудили в Пскове

21:45, 10 марта 2020, ПАИ

Вопросы вывоза твердых коммунальных отходов с территории частного сектора Пскова обсудили глава областного центра Елена Полонская, представители управления городского хозяйства администрации Пскова и компании «Экопром», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская рассказала, что на нескольких округах в городе уже определены места под контейнерные площадки для сбора ТКО согласно пожеланий жителей.

Руководитель территориального отдела филиала «Экопрома» Марина Мезенцева пояснила, что с начала 2020 года компания установила в Пскове несколько десятков дополнительных контейнеров.

Также она рассказала, что в исторической части города практически отсутствуют принадлежащие муниципалитету земельные участки, на которых УГХ могло бы оборудовать такие площадки для жителей частного сектора. Выходом из сложившейся ситуации Марина Мезенцева видит заключение индивидуальных договоров на вывоз мусора с владельцами частных домов с последующей установкой индивидуальных контейнеров на принадлежащих им участках.

«Но если в действующих муниципальных Правилах благоустройства четко прописана обязанность жителей частного сектора заключать такие договоры, то в проекте изменений, которые сейчас предлагается внести в Правила, эта норма сформулирована достаточно размыто. В этом случае мы можем столкнуться с увеличением количества несанкционированных свалок на территории муниципалитета», - предостерегла она.

В связи с приближающейся православной Пасхой глава Пскова Елена Полонская попросила представителей компании «Экопром» установить дополнительные мусорные контейнеры возле храмов, расположенных на территории городских кладбищ, а также принять участие в общегородском месячнике по благоустройству, который начнется 5 апреля.