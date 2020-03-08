Михаил Мишустин считает Белоруссию союзником и стратегическим партнером России

10:57, 11 марта 2020, ПАИ

11 марта в Москве начались переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса. На них российский премьер назвал Белоруссию союзником и стратегическим партнером России, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин подчеркнул, что тесное взаимодействие России и Белоруссии позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, что в итоге повысит благосостояние жителей двух стран.

Также российский премьер подчеркнул, что Белоруссия сегодня является ведущим внешнеэкономическим партнером России на пространстве СНГ. По его словам, в 2018 году товарооборот двух стран составил 35,6 млрд долларов, он вырос на 9,6% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году показатели взаимной торговли находятся на аналогичном уровне, уточнил Михаил Мишустин.

Российский премьер поблагодарил своего белорусского коллегу за то, что тот оперативно приехал в Москву на переговоры. Михаил Мишустин отметил, что сегодня сторонам предстоит обсудить приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества.