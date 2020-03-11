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Общество

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор определил регионы, в которых люди чаще всего заболевают энцефалитом. Для защиты от заболевания ведомство призывает делать прививки, сообщает РИА Новости.

Наиболее неблагополучными стали Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный округа, а также Тверская и Ярославская области. 

Для защиты от клещевого энцефалита необходимо правильно одеваться. Одежда должна быть с длинными рукавами и заправлена в брюки. Желательно также заправлять штаны в сапоги. Голову и шею следует закрывать косынкой. Для наибольшей защиты следует пользоваться специальными препаратами, которые отпугивают клещей. Особенно быть внимательными следует во время отдыха на природе, в местах, где есть густая трава.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Весь прививочный курс против энцефалита необходимо закончить за 2 недели до выезда на природу.

Если клещ был снят с человека, его следует отправить на исследование в лабораторию.

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