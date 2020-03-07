Кубок мира впервые выиграл лыжник из России

13:02, 11 марта 2020, ПАИ

Российский спортсмен Александр Большунов впервые в истории страны стал победителем общего зачета кубка мира по лыжным гонкам, сообщает «sport24.ru».

Александр Большунов досрочно одержал победу в общем зачете кубка мира. На данный момент российский лыжник возглавляет зачёт кубка мира, имея на своем счету 2 тысячи 221 балл. Наиболее явным конкурентом в борьбе за победу в кубке мира считался норвежец Йоханнес Клэбо, в активе которого имеется 1 тысяча 726 баллов. Однако из-за пропуска последних этапов норвежский спортсмен уже никаким образом не сможет догнать россиянина.

Заключительные в сезоне этапы в Канаде и США пропустит вся команда из Норвегии. Норвежцы отказались от поездки в Северную Америку из-за распространения коронавируса.