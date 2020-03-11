Территориальные избирательные комиссии Псковской области меняют статус

13:14, 11 марта 2020, ПАИ

Статус юридических лиц начали получать территориальные избирательные комиссии в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Такой статус уже получили территориальные избирательные комиссии Дедовичского, Дновского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Пыталовского районов. Председатели избирательных комиссий, получивших статус юридических лиц, в связи с рекомендацией ЦИК России переходят на постоянную (штатную) основу.

Остальные территориальные избирательные комиссии Псковской области в настоящее время проводят соответствующие подготовительные работы для получения нового статуса.



Придание территориальным избирательным комиссиям статуса юридических лиц обусловлено усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на них.

Помимо этого, в связи с отсутствием на территории Псковской области избирательных комиссий муниципальных образований, территориальные комиссии совмещают полномочия избирательных комиссий районов, городских округов и поселений.

Закон Псковской области «О территориальных избирательных комиссиях в Псковской области, обладающих правами юридического лица», наделяющий территориальные избирательные комиссии правом юридического лица был принят депутатами Псковского области Собрания на 36-й сессии регионального парламента 31 октября 2019 года. На тот момент лишь 10 территориальных избирательных комиссий из 26 обладали таким статусом.