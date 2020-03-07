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Спорт

Праздник «железного спорта» пройдет в Бежаницах 15 марта

Соревнования по тяжелой атлетике пройдут в Бежаницах 15 марта, сообщил Псковскому агентству информации руководитель областной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков.

Атлеты 2003-2005 годов рождения примут участие в I этапе спартакиады учащихся России. В рамках первого этапа разыграют путевки в состав сборной команды Псковской области для участия во втором этапе спартакиады, который состоится 16-20 апреля в Выборге.

Юноши и девушки 2006 года рождения и моложе поборются за награды в областном первенстве. Абсолютный кубок Псковской области разыграют между собой мужчины, юниоры и женщины.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Пскова, Великих Лук и Бежаниц. Праздник «железного спорта» пройдет в Бежаницком центре развития творчества детей и юношества (улица Советская, 51). Начало в 11:00.

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