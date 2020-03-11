Открыть кабинет врача-педиатра в псковском микрорайоне «Овсище» планируют в рамках наказа избирателей

16:35, 11 марта 2020, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников предложил решить вопрос об открытии кабинета врача-педиатра в районе ДЭУ и микрорайона «Овсище» в Пскове в рамках наказа от избирателей. Об этом с контрольного выезда в округ № 12 депутата Псковской городской думы Григория Стороненкова передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Давайте мы подготовим наказ от избирателей, — отметил Владимир Яников. — Но это нужно делать срочно, в апреле необходимо внести в Собрание, тогда движение пойдет по этому вопросу».

Григорий Стороненков указал на то, что в этой черте города живут около 8 тысяч человек, а после завершения строительства жилых домов количество жителей превысит 14 тысяч. По его словам, здесь возросло количество детей посещающих врача-педиатра, на учете на участках 14 и 15 состоят 2 тысячи 500 детей.