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Общество

Открыть кабинет врача-педиатра в псковском микрорайоне «Овсище» планируют в рамках наказа избирателей

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников предложил решить вопрос об открытии кабинета врача-педиатра в районе ДЭУ и микрорайона «Овсище» в Пскове в рамках наказа от избирателей. Об этом с контрольного выезда в округ № 12 депутата Псковской городской думы Григория Стороненкова передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Давайте мы подготовим наказ от избирателей, — отметил Владимир Яников. — Но это нужно делать срочно, в апреле необходимо внести в Собрание, тогда движение пойдет по этому вопросу».

Григорий Стороненков указал на то, что в этой черте города живут около 8 тысяч человек, а после завершения строительства жилых домов количество жителей превысит 14 тысяч. По его словам, здесь возросло количество детей посещающих врача-педиатра, на учете на участках 14 и 15 состоят 2 тысячи 500 детей. 

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