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Псков-747 не примет участие в Кубке ПФЛ

С 15 по 25 марта в турецкой Анталье пройдет кубок ПФЛ. Одним из участников турнира должен был стать и футбольный клуб «Псков-747», однако команда отказалась от участия в турнире.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главный тренер ФК «Псков-747» Игорь Васильев, клуб вынужден был отказаться от участия в турнире по финансовым причинам. «Должны были принимать участие. Но, к сожалению, нет средств, поэтому не сможем поехать на турнир», - сказал он.

Вместо псковской команды в турнире сыграет второй состав футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

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