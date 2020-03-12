В полтора раза выросли продажи противовирусных препаратов в России

08:48, 12 марта 2020, ПАИ

В России в полтора раза выросли продажи противовирусных и иммуномодулирующих препаратов из-за распространения коронавируса COVID-19 в Италии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского центра «Ромир».

Согласно анализу фармацевтического рынка, средний чек покупки этих препаратов увеличился с 382 до 573 рублей. На четвертой неделе 2020 года россияне в среднем покупали 1,2 упаковки препаратов этой категории, а после новостей о начале эпидемии в Италии произошел резкий скачок продаж — до 2,54 упаковки.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, эффективность противовирусных лекарств на 100% — еще не доказана. Специалист заверил, что лекарства повышают иммунитет, но нет понимания того, как они дальше влияют на организм.