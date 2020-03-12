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Общество

Законодательный комитет Псковского облсобрания рекомендовал поддержать поправки к Конституции России

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал региональному парламенту поддержать федеральный закон о поправке к Конституции России «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Об этом с заседания комитета, которое проходит 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил коллегам, что процедура внесения поправок в Конституцию РФ имеет особый порядок. Он акцентировал внимание депутатов на том, что для принятия поправок к Конституции РФ необходимо, чтобы их поддержало не менее 2/3 законодательных органов власти субъектов РФ.

Александр Котов в своем обращении к членам законодательного комитета отметил, что поправки к основному закону страны уже рассмотрела Госдума, приняла их в трех чтениях. После одобрения документа Советом Федерации он был направлен во все субъекты страны.

Председатель регионального парламента пояснил, что поправки можно разделить на две большие группы. Одна из них относится к уточнению полномочий органов федеральной государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.

Второй блок поправок, отметил Александр Котов, связан с социальными вопросами. Он указал на то, что во втором блоке сосредоточены основные положения, гарантирующие социальное и пенсионное обеспечение граждан России. «Также отражены вопросы семьи, материнства, детства», — добавил он.

«Я думаю, мы не должны оставаться в стороне, и должны быть полноправными участниками этого конституционного процесса», — обратился к коллегам Александр Котов. Он напомнил, что поправки вступят в силу, если их поддержит большинство граждан в ходе общероссийского голосования 22 апреля.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников добавил, что поправки к Конституции России обеспечат достойную жизнь гражданам страны.

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