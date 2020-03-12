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Золотую цепочку за 230 тысяч рублей украли у жителя Великих Лук

В Великих Луках у местного жителя украли золотую цепочку, стоимость которой оценивалась в 230 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одном из баров в ночь на 8 марта у 28-летнегно мужчины похитили ювелирное изделие. Вскоре удалось установить, что кражу совершил ранее судимый 24-летний местный житель. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Жертвой кражи стала и 38-летняя жительница Белоруссии, которая в Острове в магазине по улице 1 мая забыла в торговой корзине свой кошелек с 400 долларами и картами. Когда она вернулась, то кошелька уже не было. Вскоре был задержан 52-летний житель Островского района, который оказался причастным к краже. Похищенный кошелек изъят.

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