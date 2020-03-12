Псковская область подала заявки в Минпросвещения РФ на строительство дополнительных детских садов

12:41, 12 марта 2020, ПАИ

Заявки на выделение дополнительного финансирования для строительства новых дошкольных образовательных учреждений в Псковской области поданы в Министерство просвещения РФ. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что в регионе в рамках национального проекта «Демография» ведется активное строительство новых детских садов. «Желающих пойти в сад около 6 тысяч человек», - добавил глава профильного ведомства.

В настоящее время в Борисовичах, рядом с Псковской инженерно-лингвистической гимназией, идет возведение садика на 140 мест, готовятся к сдаче садики на улице Никольской и в Александровском проезде на 120 мест каждый. «В перспективе на 2021 год будет построен детский сад на 120 мест на улице Коммунальной», - сказал Александр Седунов, уточнив, что речь идет о земельном участке вблизи автобусной остановки на пересечении улиц Коммунальной и Западной.

«И на этом мы не останавливаемся», - добавил он.