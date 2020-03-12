Александр Седунов: Пять новых школ помогут решить проблемы вторых смен в Пскове

13:03, 12 марта 2020, ПАИ

Строительство пяти новых школ на 1000 человек поможет решить вопрос вторых смен в Пскове. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов во время пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Строительство новых школ в Пскове необходимо, чтобы уйти от второй смены. Где-то образовательные учреждения нуждаются в пристройках», - добавил Александр Седунов.

Во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым псковский губернатор Михаил Ведерников отметил необходимость строительства новых школ в регионе.

«В рамках нацпроекта «Образование» средства до региона будут доведены», - отметил Александр Седунов, добавив, что в 2021-2022 году в Пскове построят новую школу на Дальнем Завеличье в деревне Борисовичи на 1350 человек. По мнению Александра Седунова, строительство этой школы позволит существенно снизить ажиотаж в образовательных учреждениях спального района.

Кроме того, в ремонте нуждаются школы в Себежском районе, Печорах, а также Линовская школа Пыталовского района, которая была построена в 1930 году.

«Министерство просвещения готово выделять необходимые средства для строительства, но на это нужно время», - сказал Александр Седунов.