0
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12:15
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:17
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
11:01
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
09:40
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
07:53
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Еще новости
Общество

В школах Псковской области могут отказаться от мобильных телефонов

Александр Седунов. Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области при участии родителей и педагогов вырабатывается решение по отказу в образовательных учреждениях от мобильных телефонов. Как отметил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов, для этого могут быть установлены специальные ящики, в которые учащимся будет предложено складывать свои телефоны перед началом занятий. Тема была поднята 12 марта на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове и Великих Луках есть такие ящики. При входе в класс дети отдают телефоны. Практика продолжается, и она будет наращиваться», - сказал глава ведомства.

Во всех школах региона были проведены родительские собрания по данному вопросу. «Полностью освободить школы от телефонов проблематично, но хотя бы не использовать их во время уроков - это важная задача в воспитании. Нам хотелось бы, чтобы во время учебы ученики обращали внимание на знание», - добавил Александр Седунов.

По его словам, во многих школах уже отказались от телефонов во время уроков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12 марта 2020
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
12 марта 2020
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
12 марта 2020
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
12 марта 2020
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
Том Хэнкс заразился коронавирусом
12 марта 2020
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
12 марта 2020
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена

Идет загрузка...