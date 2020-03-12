В школах Псковской области могут отказаться от мобильных телефонов

12:47, 12 марта 2020, ПАИ

В Псковской области при участии родителей и педагогов вырабатывается решение по отказу в образовательных учреждениях от мобильных телефонов. Как отметил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов, для этого могут быть установлены специальные ящики, в которые учащимся будет предложено складывать свои телефоны перед началом занятий. Тема была поднята 12 марта на встрече с журналистами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове и Великих Луках есть такие ящики. При входе в класс дети отдают телефоны. Практика продолжается, и она будет наращиваться», - сказал глава ведомства.

Во всех школах региона были проведены родительские собрания по данному вопросу. «Полностью освободить школы от телефонов проблематично, но хотя бы не использовать их во время уроков - это важная задача в воспитании. Нам хотелось бы, чтобы во время учебы ученики обращали внимание на знание», - добавил Александр Седунов.

По его словам, во многих школах уже отказались от телефонов во время уроков.