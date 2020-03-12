0
15:33
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
15:22
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12:15
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:17
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
Еще новости
Общество

Вопросы реализации нацпроектов в Псковской области рассмотрела рабочая группа

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Межведомственная рабочая группа рассмотрела актуальные вопросы реализации национальных проектов на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Основной темой обсуждения стала работа по заключению государственных контрактов на реализацию мероприятий региональных проектов. Заместитель губернатора Нинель Салагаева отметила, что к 1 апреля контрактация должна достигнуть 90%. На данный момент в регионе заключен 41% от общего количества контрактов на сумму 2,2 млрд рублей. Вице-губернатор призвала специалистов активизировать усилия и провести все процедуры в установленный срок.

В сфере культуры особое внимание уделяется подготовке конкурса на поставку автоклубов. Председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева отметила, что в области идет работа над пилотным проектом по созданию автоклуба, где будут установлены посадочные места для зрителей, а также сценическая площадка. В рамках нацпроекта планируется закупить 8 специализированных автомашин. За 3 года такой техникой должны быть оснащены все муниципальные образования.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Следующим в рамках обсуждения стал вопрос подписания безденежных соглашений с муниципальными образованиями. По словам руководителя управления проектной деятельности Ольги Татариновой, в сфере здравоохранения заключены соглашения только с 12 районами области. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что в медицинской сфере необходимо уделить внимание привлечению специалистов. Для этого нужны совместные усилия как областных, так и районных властей. В частности, в поиске и подборе муниципального жилья для врачей и среднего медперсонала.

В рамках совещания поговорили и о формировании «дорожных карт» плана мероприятий, включая контрактацию, и кассовое освоение, которые разрабатываются в рамках реализации поручения псковского губернатора.

Участники межведомственной рабочей группы обсудили и доступность городской среды для маломобильных групп населения в рамках реализации региональных проектов. Депутат Псковской городской думы Федор Постнов выразил готовность принять участие в контроле за соблюдением нормативов по созданию «доступной среды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
12 марта 2020
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12 марта 2020
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12 марта 2020
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
12 марта 2020
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
12 марта 2020
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна

Идет загрузка...