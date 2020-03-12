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Общество

Выплаты по больничному в почтовых отделениях получили более 2000 жителей Псковской области

В Псковской области выплаты по больничному листу можно получить в отделениях почты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

С начала года такой услугой воспользовались свыше 2 тысяч псковичей. Для получения выплаты необходимо вместе с листком нетрудоспособности подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса. О поступлении денежных средств получатель сможет узнать с помощью извещения, которое будет доставлено в почтовый ящик.

Получить перевод можно по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя при предъявлении доверенности, заверенной установленным законом порядком. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается. Денежные средства будут перечислены в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов.

В отделениях Почты России можно также получить пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

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