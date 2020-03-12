Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)

15:22, 12 марта 2020, ПАИ

Победой команды спасателей из Великих Лук завершились X региональные соревнования на звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП в 2020 году. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии, прошедшем на базе Аварийно-спасательной службы Псковской области, встретились команды Пскова, Великих Лук и Гдова.

Это традиционное мероприятие, проводимое ежегодно, отметили организаторы. В связи с высокими показателями аварийности на дорогах области подразделения привлекаются на дорожно-горнотранспортные происшествия практически ежедневно, а на подобных соревнованиях спасатели оттачивают свое мастерство.

По условиям соревнований каждой команде был предоставлен автомобиль, который условно пострадал в дорожной аварии. Сценарием состязаний предполагалось, что в салоне каждой машины находятся два пострадавших человека. Задача команд — зафиксировать транспорт, с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировать пострадавших, оказать им первую доврачебную помощь.

Судьи оценивали время и качество прохождения испытания.

По итогам выставления баллов переходящий кубок был вручен команде из Великих Лук. Вторую строчку рейтинга заняла команда из Гдова, на третьем месте — команда из Пскова.