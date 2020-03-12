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Общество

Прием заявок на Псковский областной конкурс «Эко-инициатива 2019-2020» завершится в апреле

Фото: Дарья Хваткова

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Эко-инициативна 2019-20». Его цель – развитие инициатив, направленных на сохранение природного богатства региона, формирование экологически ответственного поведения школьников и населения, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Конкурс включает в себя два направления: «Эко-семья» (заявителями являются школьники) и «Эко-школа» (заявители – учителя).

Работы принимают до конца апреля 2020 года. Итоги будут подведены до 20 мая. Список победителей опубликуют на сайте координатора конкурса. Общий призовой фонд составляет 120 000 рублей.

С порядком и условиями конкурсного отбора, а также требованиям к подаче заявок можно ознакомиться здесь >>>.

Организаторами конкурса являются: Псковская областная общественная организация «Чудской проект» и ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества». Мероприятие проводится при административной поддержке комитета по образованию Псковской области и при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов.

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