В рамках общероссийского проекта «Улица Победы» отремонтируют 13 улиц в Псковской области

16:54, 12 марта 2020, ПАИ

13 улиц в Псковской области отремонтируют в рамках общероссийского проекта «Улица Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2020 года планируется привести в порядок улицы, проспекты и площади, которые названы в честь Дня Победы или героев войны. В перечень вошли улицы: Черняховского и Рокоссовского в Пскове, улица Рымара в Острове, улицы Германа и Победы в Новоржеве, улица Аудрини в деревне Полоное Порховского района, улица Орлова в Порхове, улица 9 Мая в деревне Лучево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района, улица Раи Гавриловой в Опочке, улица Ветеранов в деревне Кошелевицы Плюсского района и улица Бундзена в Дедовичах.

Здесь будет проведен ремонт покрытия проезжей части или его восстановление. Средства будут привлечены из федерального, областного и местного бюджетов. Работы будут завершены в период с апреля по октябрь 2020 года.