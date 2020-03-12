В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам

17:32, 12 марта 2020, ПАИ

В Доме офицеров в Пскове состоялось торжественное вручение 193 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Победа была, есть и будет главным условием движения России в новых рубежах, - отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, обращаясь к ветеранам. – Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Желаю счастья, здоровья, вдохновения, как можно больше радостных дней».

Слова благодарности выразила также заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, отметив, что память о великой Победе народа навсегда останется в сердцах.

«Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, мы никогда не устанем говорить вам «спасибо», низкий поклон каждому», - добавила Валентина Зубова.

После вручения медалей прошел концерт с участием творческих коллективов Дома офицеров.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» была учреждена президентом Владимиром Путиным в 2019 году. Награду получают участники боевых действий, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы нацистами. Медаль получают также граждане иностранных государств вне СНГ, которые воевали в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.