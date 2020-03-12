0
17:32
В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
16:49
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
15:33
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
15:22
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
14:14
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12:15
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Доме офицеров в Пскове состоялось торжественное вручение 193 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Победа была, есть и будет главным условием движения России в новых рубежах, - отметил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, обращаясь к ветеранам. – Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы сделали для нас. Желаю счастья, здоровья, вдохновения, как можно больше радостных дней».

Фото: пресс-служба муниципалитета

Слова благодарности выразила также заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, отметив, что память о великой Победе народа навсегда останется в сердцах.

«Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, мы никогда не устанем говорить вам «спасибо», низкий поклон каждому», - добавила Валентина Зубова.

Фото: пресс-служба муниципалитета

После вручения медалей прошел концерт с участием творческих коллективов Дома офицеров.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» была учреждена президентом Владимиром Путиным в 2019 году. Награду получают участники боевых действий, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы нацистами. Медаль получают также граждане иностранных государств вне СНГ, которые воевали в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В рамках общероссийского проекта «Улица Победы» отремонтируют 13 улиц в Псковской области Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево К акции «Сад памяти» в честь 75-летия Великой Победы присоединились Алексей Немов, Олег Газманов и Дмитрий Губерниев Более 200 добровольцев из Псковской области зарегистрировались на сайте всероссийского движения «Волонтёры Победы» Дополнительные средства выделят на подготовку книги «Солдаты Победы» в Псковской области Работа над тремя томами книги «Солдаты Победы» ведется в Псковской области В честь 75-летия Победы стартовал всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» В Пскове организуют бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады» К 75-летию Победы в Псковской области провели мониторинг братских захоронений федерального значения Владимир Путин: Россия готова ответить любому агрессору
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
12 марта 2020
В Пскове торжественно вручили юбилейные медали ветеранам
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
12 марта 2020
Расписание пригородных поездов на участке Псков – Дно изменится с 21 марта
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
12 марта 2020
Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
12 марта 2020
Команда спасателей из Великих Лук победила в региональных соревнованиях по ликвидации последствий ДТП (ВИДЕО)
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
12 марта 2020
Александр Котов: Поправки к Конституции отражают положение дел в стране
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12 марта 2020
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению

Идет загрузка...