Евровидение-2020: Little Big попросили не возлагать на них больших надежд

22:23, 12 марта 2020, ПАИ

Представляющая Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение - 2020» группа Little Big попросила не возлагать на коллектив больших надежд, пишет РИА Новости.

«Почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте», – обратился к поклонникам вокалист группы Илья Прусикин в эфире радиостанции «Европа Плюс».

«Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем мы или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо», - добавил он.

«Евровидение-2020» запланировано на 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.