Следователи начали проверку по факту гибели рыбаков на озере в Себежском районе

07:00, 13 марта 2020, ПАИ

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области начал доследственную проверку по факту обнаружения в Залосемском озере рядом с деревней Горняя Себежского района тел двух мужчин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Погибшими являются двое местных жителей, которые вместе ушли на рыбалку. 12 марта их тела обнаружила водолазная группа в ходе поисково-спасательных работ.

В пресс-службе добавили, что следователи проводят все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.