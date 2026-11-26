«Унизил честь и достоинство»: опочанин предстанет перед судом за брань в адрес свидетеля

22:53, 26 ноября 2026, ПАИ

Уголовное дело в отношении жителя Опочецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РФ, поступило в Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что опочанин, находясь в зале судебного заседания Псковского городского суда в качестве подсудимого, умышленно высказал в адрес свидетеля, являющегося сотрудником правоохранительных органов, оскорбительные словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизил его честь и достоинство как человека, должностного лица, представителя власти и участника судебного разбирательства.

Санкцией части 1 статьи 297 УК РФ предусмотрено наказание в виде либо штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до четырёх месяцев.

В настоящее время решается вопрос о назначении дела к рассмотрению.