«Унизил честь и достоинство»: опочанин предстанет перед судом за брань в адрес свидетеля
Уголовное дело в отношении жителя Опочецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РФ, поступило в Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Из материалов дела следует, что опочанин, находясь в зале судебного заседания Псковского городского суда в качестве подсудимого, умышленно высказал в адрес свидетеля, являющегося сотрудником правоохранительных органов, оскорбительные словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизил его честь и достоинство как человека, должностного лица, представителя власти и участника судебного разбирательства.
Санкцией части 1 статьи 297 УК РФ предусмотрено наказание в виде либо штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до четырёх месяцев.
В настоящее время решается вопрос о назначении дела к рассмотрению.
«Унизил честь и достоинство»: опочанин предстанет перед судом за брань в адрес свидетеля
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