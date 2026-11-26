«Лежал на поддоне и размахивал руками»: в Себежском районе арестовали мужчину за воспрепятствование полиции

22:31, 26 ноября 2026, ПАИ

За воспрепятствование исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей жителя Себежского района подвергли аресту. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Судья Себежского районного суда рассмотрел дело в отношении местного жителя об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Установлено, что 24 ноября при патрулировании административного участка сотрудники МО МВД России «Себежский» обнаружили мужчину, лежавшего на деревянном поддоне. При требовании предъявить документ, удостоверяющий личность, он стал вести себя агрессивно: размахивал руками, нецензурно выражался и не реагировал на неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия и предъявить документ. Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности.

Судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на пять суток.