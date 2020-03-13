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Безработная псковичка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан

Безработная жительница Псковской области в доме в деревне Михалево Псковского района фиктивно зарегистрировала в своем жилье двух иностранных граждан. Женщине 38 лет. А прописала она мужчин из Таджикистана и Узбекистана, не предполагая предоставлять им жилплощадь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, заведено уголовное дело, проводится расследование.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

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