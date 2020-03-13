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Общество

Сайт Цифрового школьного музея заработает в Пскове в марте

В Пскове до конца марта будет представлен и запущен сайт проекта Цифрового школьного музея. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе заседания экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке, который проходит в администрации Псковской области 13 марта.

По словам Александра Седунова, проект Цифрового школьного музея запустили в разработку в этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас сайт запущен в тестовом режиме, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов заявил, что для Псковской области важна работа по сохранению подобных музеев, в регионе на данный момент насчитывается 133 школьных музея.

Кроме того, председатель комитета по образованию рассказал, что более 10 тысяч учащихся региона принимают участие в проекте «Живые уроки». В период с 2016 по 2020 год состоялось уже более 500 мероприятий: тематических экскурсий, интерактивных программ, квестов, мастер-классов. Александр Седунов подчеркнул, что это уникальный проект в Северо-Западном федеральном округе.

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