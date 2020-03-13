Опыт Псковской области в патриотическом воспитании планируется распространить по всей России

12:50, 13 марта 2020, ПАИ

Министерство просвещения РФ планируют распространить опыт Псковской области в патриотическом воспитании на другие регионы России. Об этом заявила председатель экспертного совета по воспитанию, советник министра просвещения России Татьяна Волосовец на выездном заседании экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке, которое проходит в Пскове 13 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Волосовец отметила, что важность вопроса воспитания в целом и патриотического воспитания – это тема о которой говорят на самом высоком уровне, говорят руководители государства, министерство просвещения. «Это не временная история, а постоянная серьезная работа педагогов, психологов, родителей детей, общественности, СМИ, общественных организаций. Традиционное для российской культуры понимание воспитания отражено в современном законе «Об образовании в Российской Федерации», пояснила она и подчеркнула, что закон «об образовании в РФ» закрепляет положение о том, что образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения.

По мнению Татьяны Волосовец, ребёнка воспитывает среда, микро- и макросоциум. «Существует план воспитательной работы, но если посмотреть шире, то если в школе все хорошо, чисто, то и ребёнок будет себя вести хорошо», - считает она.

Татьяна Волосовец отметила, что патриотическое воспитание включает в себя военно-патриотическое, краеведческое, экологическое, трудовое направлении и изучение истории семьи. Однако, по словам специалиста, во многих российских школах учителя больше всего думают об обучении детей, а вот об патриотическом воспитании – гораздо реже. Она отметила, что в этом плане показательна Псковская область, где в школах патриотическому воспитанию уделяется огромное внимание. Татьяна Волосовец подчеркнула, что опыт Псковской области в этом вопросе необходимо распространить в другие регионы России.