Вопрос модернизации ЖКХ в малых городах поручил проработать Михаил Мишустин

13:43, 13 марта 2020, ПАИ

Программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года намерены распространить на малые города России с численностью населения до 100 тыс. человек. Соответствующий вопрос поручил проработать Минфину и Минстрою до 1 июля премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Кроме этого, требуется наладить систему мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ со степенью износа более 60%. Также Михаил Мишустин поручил Минстрою подготовить проекты решений о финансировании работ в пяти пилотных регионах. Он подчеркнул, что средства должны быть вложены с максимальной эффективностью.

Михаил Мишустин пояснил, что необходимо обновить и модернизировать объекты ЖКХ. «Это и есть основа развития российских городов на долгие годы», - добавил премьер-министр.

По его мнению, правильная модернизация устаревшей инфраструктуры даст возможность иметь другой экономический эффект, в том числе развитие строительства.