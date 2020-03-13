Полицейские рассказали пожилым псковичам о способах защиты от воров и мошенников

15:15, 13 марта 2020, ПАИ

Полицейские рассказали пожилым псковичам о том, как обезопасить свое имущество от краж и противостоять мошенникам. Встреча прошла в Пскове в рамках профилактической акции «Псков - территория безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участковые уполномоченные полиции рассказали о способах сохранности ценных вещей и денег в квартирах и частных домах. Кроме этого, пожилым гражданам привели конкретные примеры наиболее распространенных преступных схем.

Псковичам посоветовали установить надежные входные двери и замки, плотно закрывать окна, не прятать запасные ключи в легкодоступном месте, а также не хранить дорогостоящие вещи среди книг и постельного белья.

Также им рассказали, что нужно быть предельно осторожными при общении с незнакомцами и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных гражданах, появляющихся во дворах и подъездах домов.

Пенсионеры получили тематические памятки, в которых содержатся необходимые рекомендации и контактные телефоны полиции. Их дополнительно проинформировали об алгоритме действий граждан, ставших жертвами мошенников или воров.

В пресс-службе добавили, что профилактические мероприятия Общественный совет при УМВД России по Псковской области и региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» проводят на регулярной основе.