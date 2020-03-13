Создание муниципального предприятия для передачи бесхозных сетей обсуждают в Псковском районе

16:30, 13 марта 2020, ПАИ

Вопрос обслуживания бесхозных сетей водопровода на территории Псковского района обсуждали 13 марта в администрации Псковской области. Провел совещания с руководителями управляющих компаний заместитель главы региона Василий Осипов, передает корреспондент Псковского агентства информации. Одним из вариантов решения существующей проблемы может быть создание муниципального предприятия, на баланс которому и передадут сети. Второй вариант - передать их муниципалитету. Третий - Горводоканалу.

В рамках обсуждения вопроса Василий Осипов отметил, что это лишь часть имеющихся проблем, подобные сложности возникают и по тепловым сетям.

«В договоре так и написано - «он бесхозный». В результате у нас возникает неопределенность», - сказал директор ООО УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. При этом управляющая компания занимается этими сетями, проводит их очистку.

Проблема бесхозных сетей обостряется именно на этапе их содержания и ремонта. Региональные власти намерены сократить количество таких коммуникаций в районе.