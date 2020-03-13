Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта в Пскове заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Ленинградского областного клинического онкодиспансера Кирилл Шостка провел мастер-класс для врачей-сотрудников онкодиспансера. В ходе мастер-класса состоялись две сложнейшие операции на печени.
В видеорепортаже Псковского агентства информации комментарии медиков об операциях и возможностях онкоцентра в Пскове.