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Общество

Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)

13 марта в Пскове заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Ленинградского областного клинического онкодиспансера Кирилл Шостка провел мастер-класс для врачей-сотрудников онкодиспансера. В ходе мастер-класса состоялись две сложнейшие операции на печени.

В видеорепортаже Псковского агентства информации комментарии медиков об операциях и возможностях онкоцентра в Пскове.

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