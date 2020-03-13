Хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера проводит мастер-класс для псковских врачей

10:29, 13 марта 2020, ПАИ

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Ленинградского областного клинического онкодиспансера Кирилл Шостка проводит мастер-класс для псковских врачей-сотрудников онкодиспансера. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня будем заниматься хирургией печени, у нас две правосторонние гепатэктомии, - пояснил Кирилл Шостка. - В Пскове пока это направление в хирургии не очень развито. Операция сложная и требует определённой подготовки, поэтому начинать лучше со специалистами, которые этим давно занимаются. По ходу операции я всё буду комментировать, объяснять свои действия, такие «мастер-классы» как раз проводятся для того, чтобы передать опыт коллегам. По оснащению в диспансере всё очень прилично, теперь важно включить внутернний альтруизм и развиваться. Если всё получится, то какой-то процент таких операций можно будет делать в Пскове и никуда пациентов не возить».

Ассистировать специалисту из Санкт-Петербурга будет псковский хирург-онколог Андрей Докучаев. Он дал оптимистичные прогнозы относительно восстановления пациентов, которые вовремя обратились к специалистам. «Мы позвали коллег, потому что пока собственного опыта в этом направлении недостаточно, чтобы начать работать в эту сторону, необходимо сначала посмотреть на работу профессионалов», - добавил он.