Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области

17:00, 13 марта 2020, ПАИ

Потенциальный инвестор – компания «Террикон» – готова построить современный комплекс по переработке и размещению отходов (экотехнопарк) в Псковской области. Представители организации представили главе региона Михаилу Ведерникову несколько возможных вариантов по созданию экотехнопарка в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Один из вариантов – создание двух предприятий в северной и южной частях Псковской области. Однако, по словам представителей потенциального инвестора, реализация этого варианта может увеличить тариф по обращению с ТКО для псковичей.

Второй вариант – возведение одного крупного современного комплекса по переработке и размещению отходов. Его предлагается разместить в северной части Псковской области, а в южной – создать мусороперегрузочную станцию. По мнению специалистов, этот вариант самый оптимальный, так как его реализация позволит сохранить уже имеющиеся тарифы для населения. Кроме того, данный вариант даст возможность внедрить более современные и эффективные технологии на перерабатывающем предприятии.

По словам представителей потенциального инвестора, в созданном экотехнопарке будет захораниваться не более 50% поступивших отходов. При этом привезенный мусор будет проходить разделение на фракции, часть из которых отправится на переработку. Органические отходы будут проходить процедуру ферментации. Это даст возможность использовать их в качестве удобрений для сельхозпредприятий.

Специалисты подчеркнули, что созданное предприятие будет отвечать всем необходимым экологическим требованиям. При этом представители компании «Террикон» отметили, что два аналогичных проекта уже реализованы в Московской области.

В рамках встречи стороны также обсудили варианты реализации проектов, источники финансирования, организацию конкурсных процедур по созданию проекта предприятия и выбору подрядчиков. В конце встречи Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящий момент в Псковской области захоранивается около 80% отходов. По мнению губернатора, открытие экотехнопарка даст возможность закрыть все полигоны хранения ТКО в регионе.