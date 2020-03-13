Псковские должники лишились квартир

17:51, 13 марта 2020, ПАИ

Два проживающих в Псковской области должника лишились своих квартир. Как сообщили Псковской агентству информации в пресс-службе областного УФССП России, квартиры продали на торгах в целях погашения задолженностей перед банками.

Один из нарушителей задолжал перед кредитной организацией более 1 млн рублей, а второй — более 3,5 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что ограничение должников в праве выезда за пределы страны и обращение взысканий на денежные средства на расчётных счетах не побудили их оплатить долги.

Квартиру первого должника продали за 960 тысяч рублей, а второго — 1 млн 735 тысяч рублей, добавили в ведомстве.