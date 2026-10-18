В Великих Луках помогают ветеранам СВО найти работу и освоить новые профессии

20:26, 18 октября 2026, ПАИ

Ассоциация ветеранов СВО в Великих Луках помогает участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни, найти работу и реализовать собственные проекты. О работе организации рассказал её руководитель Михаил Бразин в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский», сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Сейчас ассоциация развивает сразу несколько направлений: содействие в трудоустройстве, спортивные и другие проекты, а также гуманитарную работу.

«Важно, чтобы каждый нашёл дело по душе: кто-то хочет заниматься шиномонтажом, кто-то – преподавать тактическую медицину, и мы стараемся помочь реализовать эти идеи», – отметил Михаил Бразин.

Отдельное внимание уделяют профориентации и индивидуальному подходу. Для ветеранов подбирают варианты трудоустройства с учётом их навыков и интересов. Кроме того, ассоциация готовится проводить выездные мероприятия и для этого приобрела армейские палатки и туристическое снаряжение.