Об уничтожении украинских БПЛА над Псковской областью сообщает Минобороны

20:44, 18 октября 2026, ПАИ

18 октября с 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Псковской, Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщает Минобороны России.

При падении БПЛА или обнаружении на земле его фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.