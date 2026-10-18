Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об уничтожении украинских БПЛА над Псковской областью сообщает Минобороны

18 октября с 08:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территориями Псковской, Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: ПАИ

При падении БПЛА или обнаружении на земле его фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

18 октября 2026

Туманности Полумесяц и Тюльпан попали в объектив фотографа из Пскова
18 октября 2026

Семейная память станет историей города: великолучане могут передать свои документы в архив
18 октября 2026

Психолог объяснил, когда крик снимает стресс, а когда усиливает агрессию
18 октября 2026

Паломническую поездку на Талабские острова организуют 21 октября
18 октября 2026

Об уничтожении украинских БПЛА над Псковской областью сообщает Минобороны
18 октября 2026

Самые большие в России кабачок, тыкву и помидор вырастили в Псковской области
18 октября 2026

В Великих Луках помогают ветеранам СВО найти работу и освоить новые профессии
18 октября 2026

Пскович рассказал о личной трагедии на шоу «Суперниндзя»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...